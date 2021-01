(Di sabato 2 gennaio 2021) Un video girato con il telefonino la notte di Capodanno riprende undi circa 10 anni che prima rivolge insulti al premier, presumibilmente per le restrizioni anti Covid, e poialcuni colpi. Si valuterà poi se sia il caso che intervengano il tribunale...

NackaSkoglund89 : Tra questi e il bambino che spara a raffica dal balcone direi che a Taranto sono in corsa per il premio Pulitzer. - repubblica : Bambino spara con una pistola dalla finestra: verifiche della polizia a Taranto - RobertoZucchi11 : Bambino spara con scacciacani mentre insulta Conte a Taranto. Il video shock di Capodanno - StraNotizie : Bambino spara con una pistola dalla finestra: verifiche della polizia a Taranto - andrea_falivene : RT @Corriere: Capodanno, a Taranto bambino spara fuori da una finestra con una pistola scacciacani -

Ultime Notizie dalla rete : Bambino spara

L'HuffPost

poi gli spari con pistola in pugno dalla finestra, ad altezza palazzi vicini. Gli agenti della questura di Taranto stanno individuando in queste ore il bambino autore del gesto sconcertante filmato e ...Un bambino che lancia insulti irripetibili in dialetto al premier Giuseppe Conte. E poi spari all'impazzata, probabilmente con una scacciacani, dal balcone nella folle notte di ...