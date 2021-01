Anteprima Beautiful di venerdì 8 gennaio 2021 | Thomas si riprende Douglas?

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 2 gennaio 2021) Tutti saranno consapevoli del fatto chenon sia un buon padre per, ma Ridge premerà dicendo che il piccino dovrà restare con il suo padre biologico e dovrà andarsene da quella casa in quel preciso istante. Nella puntata didi, tutti rimarranno sconvolti, soprattutto Hope, maribadirà di essere cambiato e che ora potrà essere un buon padre per il piccolino.anticipazioni puntata, Donna ed Eric parlano dell’affidamento diDurante la puntata disi continuerà a parlare dell’affidamento di. Questo diverrà oggetto di discussione di numerose puntate. A tal proposito, Donna sara’ alla Forrester Creations per parlare con ...