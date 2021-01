A quali corse parteciperà Vincenzo Nibali nel 2021? Mirino su Olimpiadi e Mondiali. Dubbio tra Giro e Tour

Leggi su oasport

(Di sabato 2 gennaio 2021) Il 2020 si è chiuso con un enorme punto di domanda su come sarebbe potuto andare se soltanto non ci fosse stata la pandemia, il lockdown, il ridimensionamento di tutto quanto. Un 2020 tormentato anche perche, purtroppo, non è mai riuscito a trovare il colpo di pedale dei giorni migliori. Ma il 2020 si è anche chiuso con la speranza di rivedere lo Squalo dello Stretto di un tempo per la stagione che verrà. Sicuramente il capitano della Trek-Segafredo ci crede ancora, e noi tutti con lui. Partito con l’idea di una stagione divisa trad’Italia,, come d’altronde tutto il gruppo, si è improvvisamente ritrovato davanti ad un’annata stravolta, da riorganizzare da capo. E purtroppo, non sono arrivati i risultati sperati. In ogni caso, dal ...