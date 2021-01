Thor: Love and Thunder, Chris Pratt conferma: sarà nel cast del film Marvel (Di venerdì 1 gennaio 2021) Chris Pratt conferma anche la sua presenza in Thor: Love and Thunder, il nuovo film Marvel di Taika Waititi che verrà girato proprio in questi mesi. Il 2020 è giunto al termine, e per festeggiare, Chris Pratt e altre grandi star hanno organizzato un livestream di beneficenza per inaugurare il nuovo anno nel migliore dei modi. Ed è proprio in questa occasione che è arrivata la conferma: Pratt si unirà al cast di Thor: Love and Thunder, e le riprese partiranno molto presto. Dopo aver chiacchierato con numerose star durante l'evento su Instagram, come Jamie Foxx, Bryce Dallas Howard, Amy Poehler e persino il suocero Arnold ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 1 gennaio 2021)anche la sua presenza inand, il nuovodi Taika Waititi che verrà girato proprio in questi mesi. Il 2020 è giunto al termine, e per festeggiare,e altre grandi star hanno organizzato un livestream di beneficenza per inaugurare il nuovo anno nel migliore dei modi. Ed è proprio in questa occasione che è arrivata lasi unirà aldiand, e le riprese partiranno molto presto. Dopo aver chiacchierato con numerose star durante l'evento su Instagram, come Jamie Foxx, Bryce Dallas Howard, Amy Poehler e persino il suocero Arnold ...

