Terza ondata Covid | contagi in crescita Cauda Gemelli | «Temiamo che a gennaio il virus diventi più forte»

(Di venerdì 1 gennaio 2021) È terminato così il 2020, con iine i pazienti in terapia intensiva che continuano ad aumentare. E con i timori per quello che accadrà nel nuovo anno. La...

Linkiesta : Ogni giorno ne fanno una sempre più tragica, nemmeno più grottesca, dal premier ad Arcuri, il nostro Napoleone a ro… - Linkiesta : Impreparati a tutto La prima, seconda e forse terza ondata di governi Conte, e noi Di @christianrocca - palermomaniait : Dal 7 gennaio tornano le fasce colorate, Conte: ''Dobbiamo capire il scongiurare una terza ondata di Covid-19'' -… - iCapiscers : Adesso quando mediaticamente la terza ondata di #COVID19 con la #varianteinglese verrà trattata dopo queste inutil… - Il_M3ri : @DarkLadyMouse Io No! ? 100% degli ordini! Sono stanco! Passata la terza ondata voglio riposare. -

Ultime Notizie dalla rete : Terza ondata

Il Messaggero

In calo tra gennaio e novembre: -16,7% rispetto allo stesso periodo del 2019, 1.151 delle quali con esito mortale (+15,4%). In diminuzione le patologie di origine professionale denunciate ...L’incidenza del Covid sulla mortalità in Italia «durante la prima ondata epidemica (febbraio-maggio) è stata del 13%, mentre nella seconda ondata il contributo complessivo dei decessi Covid-19 è passa ...