Ricetta del pesto, facile e velocissima: si fa in pochi minuti (Di venerdì 1 gennaio 2021) Quella della pasta al pesto è una delle ricette classiche della tradizione genovese: si possono usare le trofie, ma qualsiasi tipo di pasta si preferisca. Il pesto è davvero un salvavita in moltissimi casi. Innanzitutto quando non avete molto tempo da dedicare alla cucina ma volete comunque mettere un piatto in tavola che sia appetitoso e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

La salsa remoulade è una salsa cremosa di origine francese a base di maionese arricchita da ingredienti saporiti, ottima con la carne e con il pesce.

pisa. L’emergenza sanitaria ha costretto tutti noi a rivedere progetti e priorità. E per chi si occupa di tecnologia, non solo in ambito biomedico, è stata l’occasione per mettersi in discussione, ren ...

