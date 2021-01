‘Noi Campani’, i vertici mastelliani a confronto con le nuove generazioni (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiI giovani e le loro idee, gli interrogativi che si pongono e le riflessioni che ne derivano. Studenti universitari, ma anche lavoratori alle prime esperienze professionali sono stati i protagonisti dell’ultimo incontro del Comitato Cittadino di ‘Noi Campani’. Così in una nota Gianfranco Ucci e Paola Panella, rispettivamente segretario e presidente cittadino del movimento guidato da Clemente Mastella. “La partecipazione all’ultimo meeting – spiegano i vertici cittadini – ha superato ogni aspettativa: siamo stati in 100 ad essere connessi contemporaneamente e ci scusiamo con coloro che non sono riusciti ad accedere a causa del limite imposto dall’App di videoconferenza. Confrontarsi con tanti giovani è cosa rara e grande stimolo per tutti noi, siete voi il nostro futuro”. Presenti anche il sindaco Clemente ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiI giovani e le loro idee, gli interrogativi che si pongono e le riflessioni che ne derivano. Studenti universitari, ma anche lavoratori alle prime esperienze professionali sono stati i protagonisti dell’ultimo incontro del Comitato Cittadino di. Così in una nota Gianfranco Ucci e Paola Panella, rispettivamente segretario e presidente cittadino del movimento guidato da Clemente Mastella. “La partecipazione all’ultimo meeting – spiegano icittadini – ha superato ogni aspettativa: siamo stati in 100 ad essere connessi contemporaneamente e ci scusiamo con coloro che non sono riusciti ad accedere a causa del limite imposto dall’App di videoconferenza. Confrontarsi con tanti giovani è cosa rara e grande stimolo per tutti noi, siete voi il nostro futuro”. Presenti anche il sindaco Clemente ...

