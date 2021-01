Nasce una bimba di colore, il leghista Rixi contro Toti: 'Non è ligure, no allo Ius Soli' (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ora si rischia una crisi politica nel nome della xenofobia: "Quella bambina non è ligure, la nostra posizione è chiara e nota, la Lega è contraria allo ius Soli e fino all'altro ieri questa era anche ... Leggi su globalist (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ora si rischia una crisi politica nel nome della xenofobia: "Quella bambina non è, la nostra posizione è chiara e nota, la Lega è contrariaiuse fino all'altro ieri questa era anche ...

Nasce una bimba di colore, il leghista Rixi contro Toti: "Non è ligure, no allo Ius Soli"

Il presidente della regione aveva 'osato' postare la foto della prima nata che è figlia di stranieri. Sono partiti gli insulti razzisti sui social e le reprimende leghiste ...

La prima nata a Palermo è una bimba. E' venuta alla luce Ania Cecilia, alle 00.39 nel reparto di ostetricia dell'ospedale Civico.Il presidente della regione aveva 'osato' postare la foto della prima nata che è figlia di stranieri. Sono partiti gli insulti razzisti sui social e le reprimende leghiste ...