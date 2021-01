Mara Venier | il suo messaggio commuove i fan

Leggi su chenews

(Di venerdì 1 gennaio 2021)ha commosso tutti con le sue parole su Instagram, unche arriva diretto al cuore dei suoi fan e non può non colpire chi la segue con amore. È stato un anno difficile per tutti, più volteha ribadito come abbia dovuto lottare contro la sua stessa paura per riuscire ad andare in onda tutte le domeniche, ammettendo di aver pensato anche di mollate per timore del Covid-19. Per questo motivo le parole della conduttrice hanno una valenza in più ed emozionano così tanto il pubblico che la segue con affetto, sia a Domenica In che sui social dove con grande generosità condivide molti aspetti della sua vita privata. LEGGI ANCHE>>>Domenica In,non trattiene le lacrime LEGGI ANCHE>>>Roby ...