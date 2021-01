Il ritorno del malware Emotet: colpisce via mail per trafugare dati bancari (Di venerdì 1 gennaio 2021) AGI - A volte ritornano. L'ultimo alert lanciato dalla Polizia postale riguarda "una massiccia campagna di diffusione del malware 'Emotet' attraverso email che sembrerebbero provenire da caselle riconducibili al dominio @istruzione.it, con un allegato in formato Zip protetto da password (presente nel testo della email), da scaricare". Emotet è una vecchia conoscenza della rete, uno dei malware più diffusi al mondo già dal 2014 ma capace di aggiornare costantemente le sue tecniche d'attacco: di regola, quando i documenti trasmessi per posta elettronica vengono aperti sui sistemi delle vittime e viene attivata l'esecuzione delle macro, il codice dannoso di Emotet va in esecuzione e viene installato un trojan. L'obiettivo è quello di sottrarre credenziali, per lo più di ... Leggi su agi (Di venerdì 1 gennaio 2021) AGI - A volte ritornano. L'ultimo alert lanciato dalla Polizia postale riguarda "una massiccia campagna di diffusione del' attraverso eche sembrerebbero provenire da caselle riconducibili al dominio @istruzione.it, con un allegato in formato Zip protetto da password (presente nel testo della e), da scaricare".è una vecchia conoscenza della rete, uno deipiù diffusi al mondo già dal 2014 ma capace di aggiornare costantemente le sue tecniche d'attacco: di regola, quando i documenti trasmessi per posta elettronica vengono aperti sui sistemi delle vittime e viene attivata l'esecuzione delle macro, il codice dannoso diva in esecuzione e viene installato un trojan. L'obiettivo è quello di sottrarre credenziali, per lo più di ...

ComuneMI : Previsto un piano straordinario @atm_informa per il ritorno degli studenti nelle scuole dal 7/1: oltre 800 corse in… - TuttoMercatoWeb : ?? #Nainggolan a VillaStuart prima del ritorno al #Cagliari: 'Contento di tornare? Certo! Rimpianti #Inter? Mi sono… - Agenzia_Ansa : Sei casi di variante inglese del #Covid sono stati riscontrati dai ricercatori a Napoli. I tamponi erano di viaggia… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Il ritorno del malware Emotet: colpisce via mail per trafugare dati bancari - sulsitodisimone : Il ritorno del malware Emotet: colpisce via mail per trafugare dati bancari -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno del Il ritorno del malware Emotet: colpisce via mail per trafugare dati bancari AGI - Agenzia Italia Appello di Mattarella agli Italiani: “Vaccinarsi è un dovere”. Il discorso del capo dello Stato in linea con il pensiero dei medici di Legnano

Dopo poche ore dalla prima vaccinazione a Legnano, anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è ritornato nel suo discorso alla nazione sull'importanza della vaccinazione. "Vaccinarsi è ...

Un occhio elettronico e 35 steward per monitorare il ritorno sui banchi

REGGIO EMILIA. Ci saranno 35 steward alle fermate già dal mese di gennaio e più della metà degli autobus scolastici saranno dotati di un sistema di videosorveglianza e di un software che consentirà di ...

Dopo poche ore dalla prima vaccinazione a Legnano, anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è ritornato nel suo discorso alla nazione sull'importanza della vaccinazione. "Vaccinarsi è ...REGGIO EMILIA. Ci saranno 35 steward alle fermate già dal mese di gennaio e più della metà degli autobus scolastici saranno dotati di un sistema di videosorveglianza e di un software che consentirà di ...