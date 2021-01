Covid | 22 211 nuovi casi Tasso di positività al 14 | 1%

(Di venerdì 1 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) - In calo idi coronavirus in Italia ma risale ildi. Sono 22.211 ipositivi, in meno rispetto ai 23.477 registrati ieri. Calano pure i morti, oggi ...

Agenzia_Ansa : #Covid, il primo bollettino dell'anno: 22.211 nuovi casi in 24 ore, 462 vittime. Il tasso di positività sale ancor… - HuffPostItalia : Covid: 462 morti, 22.211 contagiati - AnnaM23189 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, il primo bollettino dell'anno: 22.211 nuovi casi in 24 ore, 462 vittime. Il tasso di positività sale ancora, è a… - cafifal : RT @fanpage: Il bollettino di oggi #1gennaio - SecchiElias : #RT @notiziae: #Covid, +22.211 nuovi casi, +462 morti e +16.877 nelle ultime 24 ore. • Tamponi: 157.524 • Casi tes… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 211

Don Guido Cumerlato, sacerdote di Pescopagano (Potenza) ricoverato per Covid al Pineta Grande di Castel Volturno (Caserta), ha celebrato la messa del 31 dicembre per gli altri pazienti della Terapia ...Covid, i numeri sono in aumento, confermando il trend, in realtà, iniziato l'ultimo giorno dell'anno. Sono 22.211 i nuovi casi di coronavirus in Italia ...