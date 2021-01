Carburante per aerei dai gas serra, successo in laboratorio (Di venerdì 1 gennaio 2021) Un team dell’Università di Oxford nel Regno Unito ha messo a punto un processo sperimentale che è in grado, per ora solo in laboratorio su piccole quantità, di ottenere Carburante per aerei dai gas serra grazie alla trasformazione dell’anidride carbonica, un gas emesso da tutti i motori a combustione. In caso di successo, il processo, che utilizza una reazione chimica a base di ferro, potrebbe comportare emissioni nette dagli aeroplani pari a zero. L’esperimento, riportato oggi sulla rivista Nature Communications, è stato condotto in un laboratorio e deve ancora essere replicato su scala più ampia. Ma gli ingegneri chimici che hanno progettato ed eseguito il processo sperano che possa cambiare le regole del clima. X59 QueSST, l’aereo supersonico silenzioso della ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 1 gennaio 2021) Un team dell’Università di Oxford nel Regno Unito ha messo a punto un processo sperimentale che è in grado, per ora solo insu piccole quantità, di ottenereperdai gasgrazie alla trasformazione dell’anidride carbonica, un gas emesso da tutti i motori a combustione. In caso di, il processo, che utilizza una reazione chimica a base di ferro, potrebbe comportare emissioni nette dagli aeroplani pari a zero. L’esperimento, riportato oggi sulla rivista Nature Communications, è stato condotto in une deve ancora essere replicato su scala più ampia. Ma gli ingegneri chimici che hanno progettato ed eseguito il processo sperano che possa cambiare le regole del clima. X59 QueSST, l’aereo supersonico silenzioso della ...

