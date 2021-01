Capodanno tragico ad Asti: morto un 13enne colpito da un petardo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Capodanno tragico ad Asti. Un 13enne morto poco dopo la mezzanotte per le lesioni all addome causate da un petardo . E accaduto al campo nomadi di via Guerra, dove il bambino viveva. Soccorso ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 1 gennaio 2021)ad. Unpoco dopo la mezzanotte per le lesioni all addome causate da un. E accaduto al campo nomadi di via Guerra, dove il bambino viveva. Soccorso ...

Capodanno tragico ad Asti. Un 13enne è morto poco dopo la mezzanotte per le lesioni all’addome causate da un petardo. E’ accaduto nel campo nomadi, dove il bambino viveva. Soccorso immediatamente e ...

