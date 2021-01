Benevento, col Milan per sognare: Inzaghi con tutti i big (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il Benevento aprirà il suo nuovo anno al Vigorito contro il Milan Il 2020 del Benevento si è chiuso alla grandissima e l’anno nuovo comincerà subito con una sfida affascinante. Domenica 3 gennaio, al Vigorito arriva il Milan capolista in Serie A. Una partita contro il suo passato per Filippo Inzaghi, intenzionato a proseguire nel suo momento magico provando a fare uno sgambetto alla sua ex squadra e magari andare ancora più su della decima posizione attuale. Oltre al lungo degente Caldirola, mancherà sicuramente Maggio; mentre iago Falque è da valutare. A centrocampo dovrebbe esserci la il ritorno di Hetemaj. In difesa, rispetto alla partita contro l’Udinese, Barba potrebbe scalare al centro al posto di Tuia con Foulon a sinistra. Tridente d’attacco confermatissimo con Caprari intoccabile, Insigne in ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ilaprirà il suo nuovo anno al Vigorito contro ilIl 2020 delsi è chiuso alla grandissima e l’anno nuovo comincerà subito con una sfida affascinante. Domenica 3 gennaio, al Vigorito arriva ilcapolista in Serie A. Una partita contro il suo passato per Filippo, intenzionato a proseguire nel suo momento magico provando a fare uno sgambetto alla sua ex squadra e magari andare ancora più su della decima posizione attuale. Oltre al lungo degente Caldirola, mancherà sicuramente Maggio; mentre iago Falque è da valutare. A centrocampo dovrebbe esserci la il ritorno di Hetemaj. In difesa, rispetto alla partita contro l’Udinese, Barba potrebbe scalare al centro al posto di Tuia con Foulon a sinistra. Tridente d’attacco confermatissimo con Caprari intoccabile, Insigne in ...

ansacalciosport : Calcio: è ufficiale, Nainggolan firma per il Cagliari. Centrocampista pronto per sfida col Benevento il 6 gennaio |… - Mr_Milan1899 : @ildpaa Fanculo col Benevento si vince - infoitsport : Cutrone verso la Campania, ma non a Napoli: si chiude col Benevento - sscalcionapoli1 : Cutrone verso la Campania, ma non a Napoli: si chiude col Benevento #calciomercato - MateNapoli1 : @gian_forza Vero,forse quello col Benevento il migliore in assoluto. IL CAP -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento col Milan, si ferma Saelemaekers: problema muscolare, salta Juve e Benevento Fantacalcio ® Benevento, col Milan per sognare: Inzaghi con tutti i big

Il Benevento aprirà il suo nuovo anno al Vigorito contro il Milan Il 2020 del Benevento si è chiuso alla grandissima e l’anno nuovo comincerà subito con una sfida affascinante. Domenica 3 gennaio, al ...

Pellegatti: Non è Fantacalcio, può venire al Milan

Dice Pellegatti: “Cosa vorrei vedere calcisticamente nel 2021? Lo stesso orgoglio, la stessa voglia di stupure, questo è un Milan infinito che non si arrende mai, quando pensi di essere invincibile la ...

Il Benevento aprirà il suo nuovo anno al Vigorito contro il Milan Il 2020 del Benevento si è chiuso alla grandissima e l’anno nuovo comincerà subito con una sfida affascinante. Domenica 3 gennaio, al ...Dice Pellegatti: “Cosa vorrei vedere calcisticamente nel 2021? Lo stesso orgoglio, la stessa voglia di stupure, questo è un Milan infinito che non si arrende mai, quando pensi di essere invincibile la ...