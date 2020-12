Pugno in faccia alla moglie, lei lo denuncia ma il gip archivia: 'Un fatto modesto' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Lei era finita in ospedale dopo un Pugno in faccia, con una prognosi di otto giorni: ma per il gip, che ha archiviato tutto, si trattava di 'un fatto di entità modesta'. Accade a Brescia, dove un uomo ... Leggi su leggo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Lei era finita in ospedale dopo unin, con una prognosi di otto giorni: ma per il gip, che hato tutto, si trattava di 'undi entità modesta'. Accade a Brescia, dove un uomo ...

Agenzia_Ansa : Aveva colpito con un pugno al volto la moglie finita in ospedale con la prognosi di otto giorni. La donna lo aveva… - SkyTG24 : Brescia, tirò un pugno in faccia alla moglie: gip archivia inchiesta per “fatto modesto” - cioccorana : @tennantslaugh QUESTE FOTO SONO APPARSE NELLA MIA TL COME UN PUGNO IN FACCIA, è stato bellissimo, sei bellissima e… - daizaneves : Dopo chiedono come mai le donne non denunciano. - Sonia_Cattaneo : @amnestyitalia Mi aveva molto colpito la sua storia... la sua morte è un pugno in faccia. -