Principe Filippo | lo hanno dato per morto ma lui sta per festeggiare i 100 anni “Ed è ‘ingrugnito' ”

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Lo scrive Harper’s Bazaar: “Non vuole tante storie per il suo centesimo compleanno”. Lo ribadisce Vanity Fair Uk: “Non vuole avere niente a che fare con i festeggiamenti per il suo centesimo compleanno”. Lo chiarisce il Telegraph: “Abbiamo un prossimo festeggiato molto riluttante e ingrugnito a dire poco“. Ebbene, chi è il futuro centenario che per altro disse “non riesco a immaginare niente di peggio che vivere fino a 100, sto già cadendo a pezzi“. Il, signori. Una fonte di Palazzo avrebbe svelato proprio al Telegraph che “il nostro” non ha nessun interesse alla festa che la Regina Elisabetta vorrebbe organizzare in suo onore il prossimo 10 giugno: “Non puoi fare molto per uno che non collabora e al quale non frega granché“. D’altronde la frase di cui sopra (“meglio tutto chei 100”), ...