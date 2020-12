Papa Francesco non sta bene, salta Te Deum e messa di Capodanno (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma. Papa Francesco non sta bene. E così saltano gli impegni di fine per il Pontefice. “A causa di una dolorosa sciatalgia le celebrazioni di questa sera e di domani mattina presso l’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana non saranno presiedute dal Santo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma.non sta. E cosìno gli impegni di fine per il Pontefice. “A causa di una dolorosa sciatalgia le celebrazioni di questa sera e di domani mattina presso l’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana non saranno presiedute dal Santo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

trash_italiano : *sperando che Papa Francesco non schiaffeggi nessuno nelle prossime ore* - antoniospadaro : Papa Francesco: il vero significato del viaggio in #Iraq. Una mia riflessione su La Civiltà Cattolica. Testo integr… - vaticannews_it : #30dicembre All'udienza generale è la preghiera di ringraziamento il centro della catechesi di #PapaFrancesco “Non… - CPettiti : Papa Francesco non sta bene, niente messa di Capodanno e Te Deum: 'Dolorosa sciatalgia' - fisco24_info : Papa Francesco colpito da una sciatalgia non celebrerà la messa di Capodanno: Il portavoce vaticano: 'Domani però r… -