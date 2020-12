Marito e moglie morti di Covid in 10 giorni, insieme da 59 anni. “Colpa di un taglio di capelli” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Non si sono mai lasciati, sono infatti stati sposati per la bellezza di 59 anni, ma il devastante coronavirus ha travolto anche loro e spezzato le loro vite. In appena dieci giorni Marito e moglie se ne sono andati, lasciando in un dolore straziante i parenti più cari. A raccontare la triste storia è stato il figlio della coppia, che in un’intervista ha riferito che il suo papà è deceduto mercoledì scorso, mentre l’adorata mamma se n’era andata poco più di una settimana prima. Un destino terribile. Il Covid-19 era dilagato in tutta la famiglia ed era partito a causa di un taglio di capelli fatto dalla figlia delle vittime, la quale è parrucchiera e aveva voluto aggiustare l’acconciatura a suo fratello verso la fine del mese di novembre. Quindi, stando a quanto appreso, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) Non si sono mai lasciati, sono infatti stati sposati per la bellezza di 59, ma il devastante coronavirus ha travolto anche loro e spezzato le loro vite. In appena diecise ne sono andati, lasciando in un dolore straziante i parenti più cari. A raccontare la triste storia è stato il figlio della coppia, che in un’intervista ha riferito che il suo papà è deceduto mercoledì scorso, mentre l’adorata mamma se n’era andata poco più di una settimana prima. Un destino terribile. Il-19 era dilagato in tutta la famiglia ed era partito a causa di undifatto dalla figlia delle vittime, la quale è parrucchiera e aveva voluto aggiustare l’acconciatura a suo fratello verso la fine del mese di novembre. Quindi, stando a quanto appreso, ...

Agenzia_Ansa : Aveva colpito con un pugno al volto la moglie finita in ospedale con la prognosi di otto giorni. La donna lo aveva… - hogiadato : RT @Agenzia_Ansa: Aveva colpito con un pugno al volto la moglie finita in ospedale con la prognosi di otto giorni. La donna lo aveva denunc… - SimoPagliarini_ : RT @Agenzia_Ansa: Aveva colpito con un pugno al volto la moglie finita in ospedale con la prognosi di otto giorni. La donna lo aveva denunc… - LuMorningstarX : non immagino il marito/padre che in 5 giorni ha perso moglie e figlia.. - alcinx : RT @AnsaLombardia: Pugno in faccia alla moglie, gip archivia 'fatto modesto'. A Brescia donna aveva denunciato il marito | #ANSA https://t.… -