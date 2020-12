Inter, Conte ripesca Vecino: sarà lui l’uomo in più in casa nerazzurra (Di giovedì 31 dicembre 2020) Antonio Conte ripesca Matias Vecino: dopo l’addio di Nainggolan e la partenza quasi certa di Eriksen, sarà lui l’uomo in più Antonio Conte potrebbe già avere in casa l’uomo più per l’assalto allo Scudetto. Radja Nainggolan è ora un calciatore del Cagliari (QUI IL COMUNICATO) e anche Eriksen sembra sul punto di lasciare l’Inter. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, Conte potrebbe ripescare Vecino dall’infermeria: l’uruguaiano potrebbe essere una validissima alternativa al centrocampo titolare composto da Brozovic, Vidal e Barella. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) AntonioMatias: dopo l’addio di Nainggolan e la partenza quasi certa di Eriksen,luiin più Antoniopotrebbe già avere inpiù per l’assalto allo Scudetto. Radja Nainggolan è ora un calciatore del Cagliari (QUI IL COMUNICATO) e anche Eriksen sembra sul punto di lasciare l’. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport,potrebberedall’infermeria: l’uruguaiano potrebbe essere una validissima alternativa al centrocampo titolare composto da Brozovic, Vidal e Barella. Leggi su Calcionews24.com

