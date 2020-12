GF Vip | Stefania Orlando minaccia di andare via | paura nella notte per i gieffini

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Puntata movimentata al Grande Fratello Vip 5 Lunedì 28 dicembre in prima serata su Canale 5 è andata in onda la penultima puntata del 2020 del Grande Fratello Vip 5. Un appuntamento ricco di colpi di scena e di grandi sorprese, una su tutte il collegamento di Maria De Filippi con i concorrenti del reality show, in particolare Tommaso Zorzi. Dopo la lunga diretta,ad un certo punto è arrivata are divia dalla casa più spiata d’Italia. Ma per quale ragione la bionda conduttrice sarebbe arrivata a tanto? Cosa è successo con gli altri coinquilini? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.in crisi al GF Vip 5 Durante la, dopo la puntata del lunedì,...