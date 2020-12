Covid, Speranza: volontarietà vaccino è la scelta giusta (Di giovedì 31 dicembre 2020) 'La volontarietà della vaccinazione è la scelta giusta. Perché abbiamo ancora dosi limitate e perché non dobbiamo dividere il Paese tra scientisti illuminati e cavernicoli dubbiosi'. Lo ha detto il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 31 dicembre 2020) 'Ladella vaccinazione è la. Perché abbiamo ancora dosi limitate e perché non dobbiamo dividere il Paese tra scientisti illuminati e cavernicoli dubbiosi'. Lo ha detto il ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza Vaccino anti-Covid, Speranza: “Obiettivo 13 milioni di immunizzati entro 1° aprile” Il Fatto Quotidiano Il 2021 si apre con una grande speranza Al Lotti arrivano i vaccini anti-Covid

Scelte una infermiera e una dottoressa per inaugurare la campagna dell’ospedale. Il direttore Nardi: "Sia come un nuovo inizio" ...

Covid, Germania: oggi 32.552 casi e quasi mille morti. Merkel: «Negazionismo crudele»

Covid, la Germania continua a far registrare picchi molto alti di contagi e vittime: nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 32.552 nuovi casi di coronavirus e 964 decessi ...

Scelte una infermiera e una dottoressa per inaugurare la campagna dell'ospedale. Il direttore Nardi: "Sia come un nuovo inizio" ...

Covid, la Germania continua a far registrare picchi molto alti di contagi e vittime: nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 32.552 nuovi casi di coronavirus e 964 decessi ...