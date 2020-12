Coronavirus | 555 vittime in 24 ore Aumentano i nuovi contagi | +23 727 ieri 16 202 con quasi 17mila tamponi in più

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il bollettino del 31 dicembre Il bollettino dell’ultimo giorno di questo difficile 2020 con i dati aggiornati sulla diffusione della pandemia dinel nostro paese parla di 23.477casi dio, contro i 16.202 di. Secondo il monitoraggio della Protezione civile e del ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 186.004, +16.959 rispetto a(169.045). È invece di 74.159 (erano 73.604) il numero delle: un incremento di 555 morti, 20 in meno rispetto aquando erano 575. Il numero totale dei ricoveri è sceso a 23.151, contro i 23.566 del giorno precedente. I pazienti in terapia intensiva sono 2.555, +27 da. (2.528) I...

Cronaca 31 Dicembre 2020 Covid Toscana: a Livorno e provincia 54 positivi, Nel resto della regione 18 decessi e 578 positivi Coronavirus: 632 nuovi positivi; 18 i decessi. Toscana ...