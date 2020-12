Vikings le puntate su Rai 4 di mercoledì 30 dicembre (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Vikings in prima tv in chiaro la prima parte della sesta stagione su Rai 4, le puntate del 30 dicembre Prosegue l’appuntamento su Rai 4 in chiaro con i nuovi episodi di Vikings, prima parte della sesta e ultima stagione che negli USA si concluderà dal 30 dicembre su Amazon e in Italia su TIMVision (qui tutti i dettagli), settimo e ottavo episodio in onda mercoledì 30 dicembre. L’appuntamento è anche in streaming gratis su Rai Play dove gli episodi resteranno da recuperare on demand nei giorni successivi (attualmente gli ultimi episodi sono disponibili per altri 8 giorni). Gli episodi del 30 dicembre 6×07 La shield maiden di ghiaccio: a Kattegat viene scoperto il corpo di Lagertha tra il dolore generale, mentre Hvitserk è introvabile. Preoccupata per i ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 30 dicembre 2020)in prima tv in chiaro la prima parte della sesta stagione su Rai 4, ledel 30Prosegue l’appuntamento su Rai 4 in chiaro con i nuovi episodi di, prima parte della sesta e ultima stagione che negli USA si concluderà dal 30su Amazon e in Italia su TIMVision (qui tutti i dettagli), settimo e ottavo episodio in onda30. L’appuntamento è anche in streaming gratis su Rai Play dove gli episodi resteranno da recuperare on demand nei giorni successivi (attualmente gli ultimi episodi sono disponibili per altri 8 giorni). Gli episodi del 306×07 La shield maiden di ghiaccio: a Kattegat viene scoperto il corpo di Lagertha tra il dolore generale, mentre Hvitserk è introvabile. Preoccupata per i ...

oegopa : Domani esce Vikings e io sono 4 puntate indietro. Già so che me lo spoilero. - j_pepperwood_ : Devo ancora guardare tre puntate di Vikings e tra poche ore mi spoilererete tutta la stagione finale ???????? - bleuetimothee : Amici di vikings che si devono attaccare a t1mvision mi confermate che Vikings non è plus e quindi basta l’account… - CardelliAc : RT @sumaistu47: Buona serata a tutti! Ci vediamo le ultime due puntate di Vikings, prima di vedere le nuove della 6a stagione dalla 10a pun… - sumaistu47 : Buona serata a tutti! Ci vediamo le ultime due puntate di Vikings, prima di vedere le nuove della 6a stagione dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Vikings puntate Vikings su Rai 4 due nuove puntate mercoledì 23 dicembre Dituttounpop Da domani su TimVision l’intera ultima stagione di Vikings

Dalle ore 17 di domani, 30 dicembre, la piattaforma TimVision distribuirà in anteprima per l'Italia l'intera ultima stagione di Vikings, la serie di successo ...

Vikings Valhalla: tutto sulla nuova serie dei vichinghi

Vikings Valhalla. Ecco lo spin-off della serie dedicata ai Vichinghi in attesa delle nuove punte. Qualche anticipazione su cast, date, trama e ambientazioni.

Dalle ore 17 di domani, 30 dicembre, la piattaforma TimVision distribuirà in anteprima per l'Italia l'intera ultima stagione di Vikings, la serie di successo ...Vikings Valhalla. Ecco lo spin-off della serie dedicata ai Vichinghi in attesa delle nuove punte. Qualche anticipazione su cast, date, trama e ambientazioni.