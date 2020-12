Stefano Bettarini (ancora) contro il GF Vip: “Sono già in causa, non verrò più chiamato nei programmi” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Stefano Bettarini continua nel suo attacco diretto al Grande Fratello Vip, dopo la sua partecipazione lampo interrotta dalla squalifica per bestemmia. Una uscita di scena amara e che l’ex calciatore fa ancora molta fatica ad accettare e in seguito alla quale non ha più potuto mettere piede nello studio del reality né in altri studi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 30 dicembre 2020)continua nel suo attacco diretto al Grande Fratello Vip, dopo la sua partecipazione lampo interrotta dalla squalifica per bestemmia. Una uscita di scena amara e che l’ex calciatore famolta fatica ad accettare e in seguito alla quale non ha più potuto mettere piede nello studio del reality né in altri studi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

