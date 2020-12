Affaritaliani : Scontro sull'obbligo del vaccino 'Non rispondono ai nostri dubbi...' - PeterNHerold : #Argentina ???? più avanti dell’#Italia ???? sull’#aborto : ”È prevista per i medici la possibilità di esercitare l’… - ilprogressivo : Polemica sui medici #novax, è scontro sull'obbligo - Cronaca - ANSA #COVID19 #coronavirus #vaccinazioneobbligatoria… - CoESItalia : Nuovo Articolo: Scontro tra auto e ambulanza sull’A2 a Cosenza, un ferito – il - Vanfra28 : Renzi e Conte: E' SCONTRO SULL'INTELLIGENCE! #schizzidifosforo -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro sull

Agenzia ANSA

Insinna sarebbe colpevole di aver dettoc he "la caccia non è uno sport" e Federcaccia ha annunciato la sua intenzione di boicottare il programma di Rai1.TORINO – Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguaiano della Juventus, confida ai microfoni di Sky Sport gli obiettivi della propria squadra per il 2021 e delle impressioni avute su Pirlo come allenato ...