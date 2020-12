Renzi già frena: pronto a ridurre le sue condizioni. Calenda tranchant. Se si va a un Conte ter e un rimpastino l’ex premier è da prendere a pernacchie (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nella sua E-news diramata ieri, il giorno dopo aver presentato al governo il progetto “Ciao”, la controproposta di Italia Viva sul Recovery plan, Matteo Renzi puntualizza: “Le note di Iv sul Recovery le invieremo domani (oggi, ndr) al ministro Gualtieri: io non chiedo che tutto ciò che scriviamo sia accolto. Mi basterebbe fosse letto. E magari chi non è d’accordo potrebbe fare la fatica di spiegare perché. Quello che è certo è che noi vogliamo spendere bene i soldi europei. Perché altrimenti ci strangoliamo con il debito e sprechiamo la più grande opportunità degli ultimi trent’anni”. tranchant il leader di Azione Carlo Calenda: “Se Renzi ha la ragionevole certezza di arrivare a un governo Draghi, ben venga. Ma se finisce con un Conte ter e due ministri a Renzi, va preso a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nella sua E-news diramata ieri, il giorno dopo aver presentato al governo il progetto “Ciao”, la controproposta di Italia Viva sul Recovery plan, Matteopuntualizza: “Le note di Iv sul Recovery le invieremo domani (oggi, ndr) al ministro Gualtieri: io non chiedo che tutto ciò che scriviamo sia accolto. Mi basterebbe fosse letto. E magari chi non è d’accordo potrebbe fare la fatica di spiegare perché. Quello che è certo è che noi vogliamo spendere bene i soldi europei. Perché altrimenti ci strangoliamo con il debito e sprechiamo la più grande opportunità degli ultimi trent’anni”.il leader di Azione Carlo: “Seha la ragionevole certezza di arrivare a un governo Draghi, ben venga. Ma se finisce con unter e due ministri a, va preso a ...

