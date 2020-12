Pretelli: “Non mi va di farlo”, imbarazzo al Grande Fratello Vip (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Vigilia di Capodanno rovente nella Casa del Grande Fratello Vip, imbarazzo per una frase di Pierpaolo Pretelli: “Non mi va di farlo”. (screenshot video)Pierpaolo Pretelli è uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del Grande Fratello Vip: l’ex velino non smette di far parlare di sé. Ogni giorno, infatti, avviene qualcosa che lo coinvolge direttamente. Leggi anche -> Gf Vip: scoppia la passione tra Pretelli e la Salemi, la piscina si fa bollente In particolare si parla di lui e delle sue avventure sentimentali all’interno della casa più famosa d’Italia. Prima Elisabetta Gregoraci, poi dopo la sua uscita ecco il flirt con Giulia Salemi, che tiene banco in questi giorni. Leggi anche -> GF Vip, rottura ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Vigilia di Capodanno rovente nella Casa delVip,per una frase di Pierpaolo: “Non mi va di”. (screenshot video)Pierpaoloè uno dei protagonisti assoluti di questa edizione delVip: l’ex velino non smette di far parlare di sé. Ogni giorno, infatti, avviene qualcosa che lo coinvolge direttamente. Leggi anche -> Gf Vip: scoppia la passione trae la Salemi, la piscina si fa bollente In particolare si parla di lui e delle sue avventure sentimentali all’interno della casa più famosa d’Italia. Prima Elisabetta Gregoraci, poi dopo la sua uscita ecco il flirt con Giulia Salemi, che tiene banco in questi giorni. Leggi anche -> GF Vip, rottura ...

vale1586stella : RT @Maria59120966: Alfonso: Eli cosa ne pensi del ballo tra Pretelli e Pipettina?Ti sono piaciuti? EliGreg: Mah sai Alfonso trovo più sensu… - Ornella_200 : Non abbiamo dato abbastanza importanza a Zenga che dopo il consiglio di Giuly di indossare t-shirt aderenti alla P… - Maria59120966 : Alfonso: Eli cosa ne pensi del ballo tra Pretelli e Pipettina?Ti sono piaciuti? EliGreg: Mah sai Alfonso trovo più… - Maria59120966 : A tutte quelle che basta che Giulio dica una parola buona o che lo vedono 5 minuti lontano da Pipettina e dicono ch… - ElliElli44 : Loro si sostengono e si rispettano. i loro fan non sono tossici. E sull # non si leggono insulti. È tutto incredib… -