Dal governo nuova bozza di Recovery plan con il cronoprogramma. Italia viva: “Sui contenuti non ci siamo, ci separa un abisso” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il governo ha preparato una nuova bozza di Recovery plan, il piano strutturato in 52 progetti per l’impiego dei circa 200 miliardi di euro di fondi europei. Ma nemmeno il nuovo documento, datato 29 dicembre, soddisfa Italia viva, che nel frattempo ha consegnato al ministro dell’Economia Gualtieri un documento di critiche alla bozza precedente, resta insoddisfatta: “Sui contenuti non ci siamo, ci separa un abisso. Abbiamo mandato 30 pagine, loro una bozza di Recovery plan modificata dopo la conferenza stampa di Renzi e arrivata ieri notte”, dicono i renziani. Anche se nelle loro 30 pagine solo mezza è dedicata al piano Ciao annunciato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ilha preparato unadi, il piano strutturato in 52 progetti per l’impiego dei circa 200 miliardi di euro di fondi europei. Ma nemmeno il nuovo documento, datato 29 dicembre, soddisfa, che nel frattempo ha consegnato al ministro dell’Economia Gualtieri un documento di critiche allaprecedente, resta insoddisfatta: “Suinon ci, ciun. Abbiamo mandato 30 pagine, loro unadimodificata dopo la conferenza stampa di Renzi e arrivata ieri notte”, dicono i renziani. Anche se nelle loro 30 pagine solo mezza è dedicata al piano Ciao annunciato ...

