Conte: 'con regioni serve meccanismo di coordinamento più efficace' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Ringrazio Boccia che ha avuto riunioni praticamente permanenti con regioni e Anci. Pur con qualche slabbratura, c'è stata di fondo la consapevolezza da parte di tutti che senza una sintesi, il Paese andava a rotoli. Nonostante il nostro sistema prevede che la sanità sia in capo alle regioni, siamo riusciti a dialogare e per il futuro si può lavorare sull'autonomia differenziata: quando ci sono sfide complessive per tutta la comunità nazionale serve un meccanismo di coordinamento più efficace". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Ringrazio Boccia che ha avuto riunioni praticamente permanenti cone Anci. Pur con qualche slabbratura, c'è stata di fondo la consapevolezza da parte di tutti che senza una sintesi, il Paese andava a rotoli. Nonostante il nostro sistema prevede che la sanità sia in capo alle, siamo riusciti a dialogare e per il futuro si può lavorare sull'autonomia differenziata: quando ci sono sfide complessive per tutta la comunità nazionaleundipiù". Lo ha detto il premier Giuseppealla conferenza stampa di fine anno.

marcotravaglio : CIAONE - Un sogno tira l’altro. Quello di @a_padellaro era Conte che sfancula Messer Duepercento in Senato come fec… - TeresaBellanova : In questi mesi @ItaliaViva si è impegnata con forza per cercare di dare qualità all'azione politica e alle iniziati… - forza_italia : Per vaccinare 40 milioni di italiani in un anno ci vogliono più di 100.000 vaccinati al giorno. Con il richiamo, di… - TV7Benevento : Conte: 'con regioni serve meccanismo di coordinamento più efficace'... - Banto000 : @alfo_lanzieri Appunto. Con tutto che concordo con i critici di questo governo, non penso che Conte come uomo polit… -