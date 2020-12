Capodanno tra pochi intimi, voi con chi lo passerete? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"da soli","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"con due amici","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"con due parenti","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"con il compagno/a","index":3} Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"da soli","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"con due amici","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"con due parenti","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"con il compagno/a","index":3}

teatrolafenice : ??Eccoli qua i dettagli e il programma del Concerto di Capodanno 2021 - paoloangeloRF : “Piogge irregolari su gran parte del centro sud soprattutto sul versante tirrenico. Domani piogge consistenti tra… - bruerne : RT @ItaliaaTavola: Mangiare sano e stagionale tra Natale e Capodanno per non dimenticare i bisogni del corpo, ma con ricette originali, com… - angelafrenda : RT @rtl1025: ???? In #nonstopnews prepariamo il menù di #capodanno, tra cotechino, zampone e lenticchie, con @angelafrenda direttrice di @Coo… - rtl1025 : ???? In #nonstopnews prepariamo il menù di #capodanno, tra cotechino, zampone e lenticchie, con @angelafrenda direttr… -