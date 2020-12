Veronica Burchielli in intimo bianco | La foto in body sorprende i social

Leggi su giornal

(Di martedì 29 dicembre 2020)mostra unaine lascia tutti i suoi fan ma in particolar modo l’interno web senza parole. La ex tronista di Uomini e Donne negli ultimi mesi si è dedicata alla sua vita privata, riprendendo in mano alcuni hobby in sospeso e alcune proposte lavorative che l’hanno portata lontano dal mirino dei gossip. La sua storia d’amore con Alessandro Zarino finita male a causa della distanza e delle incomprensioni caratteriali, ha cambiato il modo di vedere le cose. Così la ex tronista del programma firmato Maria De Filippi ha deciso di mostrarsi in una challenge che, negli ultimi giorni continua a girare su Instagram. Questo, l’ha spinta a mostrare unainbellissima e come non ...