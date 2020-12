Turismo | shock da pandemia nel 2020

Leggi su quifinanza

(Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Nel, a seguito dellada Covid-19, in tutti i Paesi europei i flussi turistici subiscono un profondo. Nei primi 8 mesi del, Eurostat stima che il numero delle notti trascorse nelle strutture ricettive nell’Unione europea (Ue) a 27 sia pari a circa 1,1 miliardi: un calo di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo del 2019?. Lo rileva l’Istat nel Report Movimento turistico in Italia – gennaio – settembresottolineando come “i dati provvisori del nostro Paese, relativi ai primi nove mesi del, sono in linea con il trend europeo (-50,9% rispetto allo stesso periodo del 2019, con quasi 192 milioni di presenze in meno) ed evidenziano l’entità della crisi delinterno generata dall’emergenza sanitaria, dopo anni di ...