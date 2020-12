Sistema Prosecco, un anno di battaglie in difesa di un simbolo del made in Italy (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Sono state oltre 135 le azioni legali portate avanti da Sistema Prosecco nell'anno che sta per chiudersi. Un numero davvero rilevante di vere e proprie battaglie condotte in decine di Paesi dei vari continenti, tutte con il comune denominatore della protezione del nome Prosecco in Italia e all'estero. Nato nel 2014 grazie alla volontà dei tre Consorzi che rappresentano il 'mondo Prosecco' (Consorzio di Tutela della Doc Prosecco, Consorzio di Tutela della Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco e Consorzio di Tutela della Docg Asolo Prosecco), Sistema Prosecco ha implementato nel corso degli anni il numero di attività legali e le strategie volte alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Sono state oltre 135 le azioni legali portate avanti danell'che sta per chiudersi. Un numero davvero rilevante di vere e propriecondotte in decine di Paesi dei vari continenti, tutte con il comune denominatore della protezione del nomein Italia e all'estero. Nato nel 2014 grazie alla volontà dei tre Consorzi che rappresentano il 'mondo' (Consorzio di Tutela della Doc, Consorzio di Tutela della Docg Conegliano Valdobbiadenee Consorzio di Tutela della Docg Asolo),ha implementato nel corso degli anni il numero di attività legali e le strategie volte alla ...

StraNotizie : Vino: Sistema Prosecco, un anno di battaglie in difesa di simbolo made in Italy - WineNewsIt : l 2020 del #SistemaProsecco: più che alle #contraffazioni, è lotta ai #marchi “evocativi”. 135 azioni legali per tu… - InformaCibo : Sistema Prosecco: un anno di battaglie in difesa di uno dei simboli del Made in Italy - Blondetrotter1 : Sistema Prosecco: un anno di battaglie in difesa di uno dei simboli del Made in Italy -