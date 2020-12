bonatostra1 : RT @TV2000it: Simone Cristicchi torna su #TV2000 con lo spettacolo ‘Cantata d’autore’ dal Teatro Comunale di Ferrara: domani #30dicembre al… - ziolions4219 : RT @TV2000it: Simone Cristicchi torna su #TV2000 con lo spettacolo ‘Cantata d’autore’ dal Teatro Comunale di Ferrara: domani #30dicembre al… - uffstampaTv2000 : RT @TV2000it: Simone Cristicchi torna su #TV2000 con lo spettacolo ‘Cantata d’autore’ dal Teatro Comunale di Ferrara: domani #30dicembre al… - TV2000it : Simone Cristicchi torna su #TV2000 con lo spettacolo ‘Cantata d’autore’ dal Teatro Comunale di Ferrara: domani… - leggoit : Simone Cristicchi su Tv2000 con “Cantata d'autore”: lo spettacolo in onda domani sera -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Cristicchi

Leggo.it

Simone Cristicchi torna su Tv2000 con lo spettacolo “Cantata d'autore” dal Teatro Comunale di Ferrara, per la regia di Alessandro Tresa, in onda il 30 dicembre alle 21.50.Il volume, in circa 240 pagine racconta un piccolo mondo a pochi chilometri da Roma, tra racconti d’autore, interviste, itinerari e oltre 230 indirizzi per mangiare, dormire e comprare Dal 29 dicembre ...