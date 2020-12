Sgarbi attacca Conte: «Meriterebbe di essere torturato». E lancia un avvertimento ai no-vax (Di martedì 29 dicembre 2020) Show di Vittorio Sgarbi a Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4. Duro attacco contro Giuseppe Conte: «Sulla pochette è impeccabile, ma oltre la pochette non c’è nulla. Se ci fosse la tortura, Meriterebbe di essere torturato». Il critico d’arte lo attacca per la gestione della pandemia e le decisioni sulle chiusure. Toni soft invece per Vincenzo De Luca, il governatore della Campania che per farsi vaccinare ha saltato la fila: «La massima autorità sanitaria di una regione è il Presidente e non ci si può permettere che si ammali. Quindi ha fatto bene a vaccinarsi» Sgarbi: «Io mi vaccino» Oggi poi Sgarbi è tornato a parlare con l’Adnkronos sul vaccino e sulle polemiche con i no vax. «Io mi vaccino e ai no vax dico “non vi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 dicembre 2020) Show di Vittorioa Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4. Duro attacco contro Giuseppe: «Sulla pochette è impeccabile, ma oltre la pochette non c’è nulla. Se ci fosse la tortura,di». Il critico d’arte loper la gestione della pandemia e le decisioni sulle chiusure. Toni soft invece per Vincenzo De Luca, il governatore della Campania che per farsi vaccinare ha saltato la fila: «La massima autorità sanitaria di una regione è il Presidente e non ci si può permettere che si ammali. Quindi ha fatto bene a vaccinarsi»: «Io mi vaccino» Oggi poiè tornato a parlare con l’Adnkronos sul vaccino e sulle polemiche con i no vax. «Io mi vaccino e ai no vax dico “non vi ...

