Sanremo 2021 | Ibrahimovic ospite fisso e Elodie co-conduttrice | l’annuncio

Leggi su italiasera

(Di martedì 29 dicembre 2020) Arte e gol, non solo musica. Il Festival dilancia la novità: un calciatore professionistain ogni puntata. Si tratta di Zlatan. L’attaccante del Milan sarà infatti presente sul palco dell’Ariston ogni sera, come annunciato da Amadeus. L’attaccante svedese non è l’unica sorpresa annunciata dal direttore artistico. Una delle co-conduttrici sarà: “Sarà una delle donne del festival – ha svelato Amadeus – L’anno scorso era in gara, stavolta sarà co-per una sera. Ha un pubblico fortissimo, è bella, spiritosa, divertente, ironica “. Ci sarà spazio anche per Achille Lauro: “sarà invece: ci regalerà cinque quadri”. “Posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere ...