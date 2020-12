Rai in lutto: è venuta a mancare a causa del covid (Di martedì 29 dicembre 2020) lutto nel mondo del giornalismo: è morta a 69 anni Livia Giustolisi, anima del premio intitolato al padre Franco, tra i più grandi reporter d'inchiesta di tutti i tempi. La donna è deceduta all’ospedale Celio di Roma, dove era ricoverata da una decina di giorni per complicanze dell'infezione da Coronavirus. Originaria di Meta, frazione di Civitella Roveto, si era formata lavorando prima a Paese sera e poi a Il fatto di Enzo Biagi, collaborando in seguito a lungo con la Rai e infine come dipendente della casa editrice legata all’emittente pubblica, la Nuova Eri. Livia fu instancabile nel tenere in piedi la memoria di suo padre attraverso il "Premio Franco Giustolisi – Giustizia e Verità" che il Comune di Capistrello ospitò nel 2018 per ricordare le stragi nazifasciste. Tanti i messaggi lasciati in sua memoria sui social network. Tra tutti, quello dell'ex ... Leggi su howtodofor (Di martedì 29 dicembre 2020)nel mondo del giornalismo: è morta a 69 anni Livia Giustolisi, anima del premio intitolato al padre Franco, tra i più grandi reporter d'inchiesta di tutti i tempi. La donna è deceduta all’ospedale Celio di Roma, dove era ricoverata da una decina di giorni per complicanze dell'infezione da Coronavirus. Originaria di Meta, frazione di Civitella Roveto, si era formata lavorando prima a Paese sera e poi a Il fatto di Enzo Biagi, collaborando in seguito a lungo con la Rai e infine come dipendente della casa editrice legata all’emittente pubblica, la Nuova Eri. Livia fu instancabile nel tenere in piedi la memoria di suo padre attraverso il "Premio Franco Giustolisi – Giustizia e Verità" che il Comune di Capistrello ospitò nel 2018 per ricordare le stragi nazifasciste. Tanti i messaggi lasciati in sua memoria sui social network. Tra tutti, quello dell'ex ...

