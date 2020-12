Paola Perego condivide il dolore | “Non c’è un momento giusto per dirsi addio”

Leggi su giornal

(Di martedì 29 dicembre 2020)ha deciso dire con i suoi fan ilper la scomparsa di suo padre in questi ultimi giorni. La conduttrice Rai ha voluto così mostrare sul suo profilo Instagram una sua foto con la famiglia dove, ha voluto descrivere ilche sta provando per la perdita di suo padre. Unche per diversi giorni ha preferito tenere dentro ma che durante la giornata di ieri è esploso in una lunga lettera inaspettata. Così, sul suo profilo socialsi è lasciata andare a tutte le emozioni e ilche provava. Quali sono state le sue affermazioni?ilcon i suoi fan La conduttrice di Rai 1 ha deciso di ...