Lory del Santo ospite a Oggi è un altro giorno si confessa con Serena Bortone: «E’ stata durissima» (Di martedì 29 dicembre 2020) Lory Del Santo ospite ad Oggi è un altro giorno, racconta il suo dolore e si commuove con Serena Bortone. Mentre parla della morte precoce di suo padre si mette a piangere e dichiara: «E’ stata durissima». >> Andrea Zenga “limonata” in diretta con Dayane al GF Vip, lei: «Meritavo un bacio fatto bene» Lory Del Santo a Oggi è un altro giorno Lory del Santo a Oggi è un altro giorno ha confessato il dolore subito durante la sua infanzia. Infatti ha perso il padre precocemente e sia lei che sua madre hanno sofferto tanto. La vita ... Leggi su urbanpost (Di martedì 29 dicembre 2020)Deladè un, racconta il suo dolore e si commuove con. Mentre parla della morte precoce di suo padre si mette a piangere e dichiara: «E’». >> Andrea Zenga “limonata” in diretta con Dayane al GF Vip, lei: «Meritavo un bacio fatto bene»Delè undelè unhato il dolore subito durante la sua infanzia. Infatti ha perso il padre precocemente e sia lei che sua madre hanno sofferto tanto. La vita ...

matteograndi : Mi chiedevo, @Adnkronos, ma Lory Del Santo che cosa ne pensa del Recovery Plan? #linformazioneinitalia - McEnrie : RT @matteograndi: Mi chiedevo, @Adnkronos, ma Lory Del Santo che cosa ne pensa del Recovery Plan? #linformazioneinitalia - zazoomblog : LOREN DEL SANTO FIGLIO SUICIDA LORY DEL SANTO- Non ho rimpianti gli ho dato tutto - #LOREN #SANTO #FIGLIO #SUICIDA… - enne_lory : RT @AndreaLompio53: A tutte le persone in malafede che attaccano #Renzi, ricordo che #ItaliaViva è l'UNICA a insistere per dotare la nostra… - antoniodb69 : RT @matteograndi: Mi chiedevo, @Adnkronos, ma Lory Del Santo che cosa ne pensa del Recovery Plan? #linformazioneinitalia -