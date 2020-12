Il GF Vip pubblica status in sostegno a Tommaso Zorzi. I fan apprezzano: “Avete capito chi comanda” (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Grande Fratello VIP può essere seguito sui vari canali social, in particolare Instagram e Twitter. Ed è proprio ciò che scelgono di fare i tantissimi fan del reality show, che si recano sugli account del GF Vip per essere sempre aggiornati su ciò che accade all’interno della Casa più famosa d’Italia, sperando di cogliere qualche sviluppo gustoso e perchè no, anche “piccante”. Tuttavia, a molti non è sfuggita una certa “partigianeria” da parte dell’account ufficiale del Grande Fratello VIP. Proprio durante la diretta di ieri, lunedì 28 dicembre, i telespettatori hanno notato che sul social venivano postati status su Tommaso Zorzi, con tanto di cuori e commenti a sostegno del concorrente. Tommaso, we love you! #GFVIP pic.twitter.com/HMLu4I3qbS — Grande Fratello (@GrandeFratello) ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Grande Fratello VIP può essere seguito sui vari canali social, in particolare Instagram e Twitter. Ed è proprio ciò che scelgono di fare i tantissimi fan del reality show, che si recano sugli account del GF Vip per essere sempre aggiornati su ciò che accade all’interno della Casa più famosa d’Italia, sperando di cogliere qualche sviluppo gustoso e perchè no, anche “piccante”. Tuttavia, a molti non è sfuggita una certa “partigianeria” da parte dell’account ufficiale del Grande Fratello VIP. Proprio durante la diretta di ieri, lunedì 28 dicembre, i telespettatori hanno notato che sul social venivano postatisu, con tanto di cuori e commenti adel concorrente., we love you! #GFVIP pic.twitter.com/HMLu4I3qbS — Grande Fratello (@GrandeFratello) ...

