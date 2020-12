Giulia De Lellis | Capodanno in montagna Il web | “Perchè tu viaggi e noi plebei no?”

valentinapaci96 : Più Chiara Ferragni e meno Giulia de Lellis. Grazie. - valentinapaci96 : RT @ninakreuz: Alla faccia degli spostamenti vietati tra le regioni, Giulia De Lellis ha appena raggiunto la montagna, ma sono malpensante… - Giusi30616966 : Curiosità: sono l'unica che quando legge Giulia pensa alla De lellis al posto della Salemi? Si assomigliano un sacc… - Mattiabuonocore : RT @MediasetPlay: Giovanni Minerba, regista ed esponente della comunità LGBT, celebrerà con un grande evento la sua unione civile con il co… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Giovanni Minerba, regista ed esponente della comunità LGBT, celebrerà con un grande evento la sua unione civile con il co… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

La nota influencer romana, Giulia De Lellis, sfida il freddo e il gelo in intimo. Nonostante il clima, l'ex di Damante, sfoggia un look molto minimal ...Soleil Sorge in un'intervista ha criticato duramente l'attuale compagna di Andrea Zelletta, l'ex tronista Nilufar Addati e Andrea Iannone.