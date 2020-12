Gentiloni: "Per Recovery servono procedure straordinarie" (Di martedì 29 dicembre 2020) “La distribuzione dei vaccini anti-Covid 19 e il Recovery Fund sono una grande occasione per rilanciare l’Europa ma per garantire il successo del Recovery Plan l’Italia deve introdurre procedure straordinarie con leggi capaci di accelerare gli investimenti”. È il messaggio lanciato dal commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni in una lunga intervista a Repubblica. ”È una svolta storica - dice ancora - ma deve funzionare rendendo le nostre economie più verdi, inclusive e competitive”. “Non mi preoccupano le scadenze di queste settimane, non c’è un particolare ritardo italiano - prosegue - piuttosto penso alla seconda metà del 2021 e nel 2022, va evitato il rischio di mancare un appuntamento storico”. Per Gentiloni “ci sono alcune spese che la Commissione Ue in generale ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 dicembre 2020) “La distribuzione dei vaccini anti-Covid 19 e ilFund sono una grande occasione per rilanciare l’Europa ma per garantire il successo delPlan l’Italia deve introdurrecon leggi capaci di accelerare gli investimenti”. È il messaggio lanciato dal commissario europeo agli Affari economici Paoloin una lunga intervista a Repubblica. ”È una svolta storica - dice ancora - ma deve funzionare rendendo le nostre economie più verdi, inclusive e competitive”. “Non mi preoccupano le scadenze di queste settimane, non c’è un particolare ritardo italiano - prosegue - piuttosto penso alla seconda metà del 2021 e nel 2022, va evitato il rischio di mancare un appuntamento storico”. Per“ci sono alcune spese che la Commissione Ue in generale ...

