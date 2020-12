DIRETTA SUPER-G BORMIO/ Streaming video Rai: finalmente si comincia! (Di martedì 29 dicembre 2020) DIRETTA SUPER-G BORMIO Streaming video Rai: dopo il rinvio per pista impraticabile si torna a gareggiare martedì 29 dicembre, domani la discesa libera sempre sulla stessa pista. Leggi su ilsussidiario (Di martedì 29 dicembre 2020)-GRai: dopo il rinvio per pista impraticabile si torna a gareggiare martedì 29 dicembre, domani la discesa libera sempre sulla stessa pista.

aurora26010 : RT @tessproperty: Ma Francesco che nella diretta ha elencato serissimo i nomi super cringe dei suoi gruppi su Instagram per ringraziarli? A… - _Sherbatsky__ : RT @tessproperty: Ma Francesco che nella diretta ha elencato serissimo i nomi super cringe dei suoi gruppi su Instagram per ringraziarli? A… - tessproperty : Ma Francesco che nella diretta ha elencato serissimo i nomi super cringe dei suoi gruppi su Instagram per ringrazia… - MichelaAKF : francy nella diretta super euforico, sta a mille, lo guardo e penso è proprio scemo quanto mi manca nella casa ?? - Momi2510 : @zorzi_gaia @barwuahenock1 È stata una diretta super breve e ti han salutata??!! Però siamo comunque con teeeee -