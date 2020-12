Cyberpunk 2077 ha una nuova mod che migliora il comportamento degli NPC

Leggi su eurogamer

(Di martedì 29 dicembre 2020) La versione PC dicontinua a ricevere diverse mod che vanno are il gameplay e a correggere piccoli bug. In questo caso, unamod si focalizza principalmente sugli NPC, modificando inoltre ildella folla che popola i marciapiedi di Night City. Lamod si chiama Alternate Crowd Behavior, un tweak del file .ini che altera il modo in cui le folle vengono generate, come si muovono e come reagiscono l'una all'altra, tentando di risolvere uno dei problemi più evidenti attualmente presenti nel gioco. I cambiamenti primari sono in relazione al modo in cui si incrociano, riducendo notevolmente ilche hanno quando camminano a semicerchio. In sostanza la mod mira are la distanza di rilevamento ...