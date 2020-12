Claudia Alivernini, la prima infermiera vaccinata minacciata sui social (Di martedì 29 dicembre 2020) È stata la prima vaccinata contro il Covid in Italia il 27 dicembre: e senza che fossero passate nemmeno 48 ore ecco che Claudia Alivernini, infermiera dello Spallanzani, simbolo in Italia del Vaccine Day, è stata immediatamente attaccata dai no vax sui social, con addirittura minacce di morte. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 dicembre 2020) È stata la prima vaccinata contro il Covid in Italia il 27 dicembre: e senza che fossero passate nemmeno 48 ore ecco che Claudia Alivernini, infermiera dello Spallanzani, simbolo in Italia del Vaccine Day, è stata immediatamente attaccata dai no vax sui social, con addirittura minacce di morte.

chetempochefa : Claudia Alivernini, romana di 29 anni e volto simbolo del personale sanitario in prima linea da mesi nella battagli… - fanpage : È stata costretta a cancellarsi dai social. - HuffPostItalia : Claudia Alivernini, la prima vaccinata, attaccata dai no-vax. 'Vediamo quando muori' - cri_2020 : RT @M49liberorso: Che i no vax sono delle immense, incommensurabili , infinite teste di minchia è già stato detto ? - JacoPastoriux : RT @M49liberorso: Che i no vax sono delle immense, incommensurabili , infinite teste di minchia è già stato detto ? -