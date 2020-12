Uomo scopre di essere positivo al Covid-19 e si spara alla testa (Di lunedì 28 dicembre 2020) Uomo scopre di essere positivo al Covid-19 e si suicida sparandosi alla testa per non dover soffrire i sintomi della malattia. Il Covid-19 continua a colpire tantissime persone e a distruggere delle vite, tante vite. Infatti malgrado il fatto che si inizi a parlare in modo sempre più insistente e fermo del vaccino. Ma non L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020)dial-19 e si suicidandosiper non dover soffrire i sintomi della malattia. Il-19 continua a colpire tantissime persone e a distruggere delle vite, tante vite. Infatti malgrado il fatto che si inizi a parlare in modo sempre più insistente e fermo del vaccino. Ma non L'articolo proviene da Inews.it.

News_24it : ROMA - Pensionato scopre di essere positivo al Covid e si spara alla testa: è gravissimo. Un uomo di 84 anni ha sco… - donvitorap : “ un equazione non è nulla se non esprime un pensiero di Dio, le formule matematiche esistono da sempre , l’uomo le… - MarisaDenaro71 : RT @vale8123110823: La sensualità in uomo?? La sua mente. Una mente che non tocca ma sfiora, che non spoglia ma scopre, che senti addosso s… - ErmannoCastaldo : RT @vale8123110823: La sensualità in uomo?? La sua mente. Una mente che non tocca ma sfiora, che non spoglia ma scopre, che senti addosso s… - nongiocoabocce : @jusxtwoghosts un uomo che dopo vent'anni scopre e capisce perché sua madre è morta -