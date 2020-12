Scuola: M5S, 'farla ripartire è priorità, vigilare su tpi' (2) (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Nonostante le rassicurazioni del ministero -proseguono i 5 Stelle- rimangono tuttavia ancora aperti diversi interrogativi, soprattutto per quanto riguarda il prevedibile maggiore traffico nelle grandi città, consapevoli che solo con una diversificazione degli orari di entrata/uscita non solo della Scuola ma soprattutto delle attività pubbliche e lavorative in genere, riusciremo a contenere la diffusione del virus. Così come restano sul tavolo le criticità delle linee metropolitane e la disomogeneità dell'organizzazione in alcune aree del territorio nazionale". "La politica deve garantire il diritto costituzionale all'istruzione ma anche di muoversi nella massima sicurezza. Per questo il monitoraggio e il controllo da parte del ministero attraverso il tavolo di coordinamento con prefetture e Regioni dovrà essere costante per poter intervenire ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Nonostante le rassicurazioni del ministero -proseguono i 5 Stelle- rimangono tuttavia ancora aperti diversi interrogativi, soprattutto per quanto riguarda il prevedibile maggiore traffico nelle grandi città, consapevoli che solo con una diversificazione degli orari di entrata/uscita non solo dellama soprattutto delle attività pubbliche e lavorative in genere, riusciremo a contenere la diffusione del virus. Così come restano sul tavolo le criticità delle linee metropolitane e la disomogeneità dell'organizzazione in alcune aree del territorio nazionale". "La politica deve garantire il diritto costituzionale all'istruzione ma anche di muoversi nella massima sicurezza. Per questo il monitoraggio e il controllo da parte del ministero attraverso il tavolo di coordinamento con prefetture e Regioni dovrà essere costante per poter intervenire ...

