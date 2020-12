Passano fuori al bar del centro e sparano a salve, due giovani denunciati ad Aversa (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUna bravata costata una denuncia per procurato allarme. Protagonisti due giovani di 18 e 20 anni, che il pomeriggio del 24 dicembre, ad Aversa (Caserta), sono transitati in auto davanti ad un noto bar del centro, in via Salvo d’Acquisto, esplodendo poi dei colpi di pistola verso i passanti e anche contro dei palazzi. Un poliziotto del Commissariato di Aversa, libero dal servizio, dopo aver notato la scena, ha iniziato a seguire con la propria vettura i due giovani, che nel frattempo hanno fatto salire in auto altri due amici; l’agente ha contattato la sala operativa, e così poco dopo, una volante del Commissariato, con l’aiuto della vettura del poliziotto fuori servizio, ha bloccato l’auto con a bordo i quattro ragazzi. Gli agenti hanno rinvenuto nella ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUna bravata costata una denuncia per procurato allarme. Protagonisti duedi 18 e 20 anni, che il pomeriggio del 24 dicembre, ad(Caserta), sono transitati in auto davanti ad un noto bar del, in via Salvo d’Acquisto, esplodendo poi dei colpi di pistola verso i passanti e anche contro dei palazzi. Un poliziotto del Commissariato di, libero dal servizio, dopo aver notato la scena, ha iniziato a seguire con la propria vettura i due, che nel frattempo hanno fatto salire in auto altri due amici; l’agente ha contattato la sala operativa, e così poco dopo, una volante del Commissariato, con l’aiuto della vettura del poliziottoservizio, ha bloccato l’auto con a bordo i quattro ragazzi. Gli agenti hanno rinvenuto nella ...

