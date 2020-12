Napoli | spacciava metadone girando per la città in scooter | arrestato pusher 54enne

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– I carabinieri del nucleo operativo del Vomero hannoper spaccio un, già noto alle forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto dopo un pedinamento iniziato a via Salvator Rosa e proseguito fino a via Foria dove l’uomo, a bordo del suo, si era recato per consegnare ad un acquirente un flacone dida 75ml. Gli agenti lo hanno fermato e perquisito, trovandolo in possesso di 30 euro in contanti, ritenuto il provento dello spaccio. Ilè ora sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio, mentre l’assuntore è stato segnalato alla Prefettura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.