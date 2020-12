Michele muore cadendo dalla bici per schivare un cane (Di lunedì 28 dicembre 2020) Non ce l’ha fatta Michele Santoro. Il ragazzo di 15 anni è morto dopo l’incidente avuto in bicicletta lo scorso 22 dicembre. Era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Moscati di Avellino e le sue condizioni, ieri, sono peggiorate. Michele stava percorrendo Via Fratelli Pascale, a Montella, ma all’improvviso un cane ha attraversato la strada L'articolo proviene da . Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 dicembre 2020) Non ce l’ha fattaSantoro. Il ragazzo di 15 anni è morto dopo l’incidente avuto incletta lo scorso 22 dicembre. Era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Moscati di Avellino e le sue condizioni, ieri, sono peggiorate.stava percorrendo Via Fratelli Pascale, a Montella, ma all’improvviso unha attraversato la strada L'articolo proviene da .

zaza_rosa : Muore a 43 anni per il Covid, Michele lascia due bambini: «Era sempre stato in salute» - jesuisjulupus : RT @AteneoVeneto: #accaddeoggi. Il #26dicembre 1413 muore Michele Steno, 63° doge di #Venezia. Ricoprì importanti cariche e nei suoi 13 ann… - wam_the : Muore a 15 anni: Michele cadde dalla bici per evitare cane - zazoomblog : Muore a 43 anni per il Covid Michele lascia due bambini: Era sempre stato in salute - #Muore #Covid #Michele… - GiampScarante : RT @AteneoVeneto: #accaddeoggi. Il #26dicembre 1413 muore Michele Steno, 63° doge di #Venezia. Ricoprì importanti cariche e nei suoi 13 ann… -